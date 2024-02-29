Девять сел защитят от подвижных песков в Мангистау

На начальном этапе будет проведено обследование местности с привлечением компетентных специалистов. Как сообщается на сайте госзакупок, конкурс проводит управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии