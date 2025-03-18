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Активы в поиске: почему в повестке снова появилась «большая приватизация»

Активы в поиске: почему в повестке снова появилась «большая приватизация»

За счет «большой приватизации», о которой 18 марта заговорил глава Минфина Антон Силуанов, власти смогут и получить доход от продажи, и завести фондовый рынок, предложив новые ценные бумаги от самых надежных эмитентов.

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