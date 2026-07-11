Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Финляндии выступили с истеричным заявлением о войне с Россией

В Финляндии выступили с истеричным заявлением о войне с Россией

Западные державы целенаправленно втягивают Хельсинки в прямой военный конфликт с Россией, размещая многонациональные тактические группы НАТО на севере страны, заявил финский аналитик Сакари Линден на своей странице в социальной сети X.

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