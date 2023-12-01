На рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону потушили пожар площадью в 4 тысячи кв. м

В Ростове-на-Дону спасатели потушили пожар на самом крупном вещевом рынке «Темерник». Соответствующую информацию в пятницу, первого декабря, опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС в Телеграм-канале ведомства.
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