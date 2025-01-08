Цукерберг перешёл на сторону Трампа и смягчает цензуру в соцсетях

Владелец компании Meta* (Facebook, Instagram и Threads) Марк Цукерберг заявил, что его организация избавится от фактчекеров, значительно сократит цензуру и увеличит количество рекомендуемого политического контента.
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