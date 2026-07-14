Политолог Козюлин: в РФ необходимо ужесточить борьбу с незаконным ввозом БПЛА

Главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД РФ Вадим Козюлин в беседе с газетой "Взгляд" призвал ужесточить борьбу с незаконным ввозом в Россию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и комплектующих к ним.
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