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Политолог Козюлин: в РФ необходимо ужесточить борьбу с незаконным ввозом БПЛА

Политолог Козюлин: в РФ необходимо ужесточить борьбу с незаконным ввозом БПЛА

Главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД РФ Вадим Козюлин в беседе с газетой "Взгляд" призвал ужесточить борьбу с незаконным ввозом в Россию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и комплектующих к ним.

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