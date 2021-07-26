Непобежденный казахстанский боксер Тураров о потере пояса: «Они мне не отправили контракт на бой»

Казахстанец Жанкош Тураров (24-0) мог провести защиту титула WBO Inter-Continental в первом полусреднем весе в бою против боксера Тайрона Маккенны (21-2-1, 6 КО), но затем его заменили на другого боксера, а пояс обозначен как вакантный.