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Непобежденный казахстанский боксер Тураров о потере пояса: «Они мне не отправили контракт на бой»

Казахстанец Жанкош Тураров (24-0) мог провести защиту титула WBO Inter-Continental в первом полусреднем весе в бою против боксера Тайрона Маккенны (21-2-1, 6 КО), но затем его заменили на другого боксера, а пояс обозначен как вакантный.

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