В Карелии всего за месяц спрос на мебель рухнкл на 20%

В сентябре 2024 года в Карелии отмечен значительный спад покупательского интереса к мебели и одежде. По информации Карелиястата, продажи мебели в крупных магазинах сократились на 18,6%, тогда как спрос на одежду и обувь упал на 16,7% и 14,1% соответственно, сообщает пресс-служба РБК.