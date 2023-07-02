Оставшиеся без горячей воды ростовчане заявили о готовности выйти на митинг

Коммунального блага нет в многоквартирных домах с мая.Жители Ростова-на-Дону из Западного района и центральной части города теряют терпение, наблюдая затянувшийся ремонт, из-за которого многоквартирные дома с середины мая остаются без горячей воды.
Коммунального блага нет в многоквартирных домах с мая.Жители Ростова-на-Дону из Западного района и центральной части города теряют терпение, наблюдая затянувшийся ремонт, из-за которого многоквартирные дома с середины мая остаются без горячей воды.
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