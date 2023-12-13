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В Яндекс Такси назвали сумму инвестиций в привлечение водителей в декабре

В Яндекс Такси назвали сумму инвестиций в привлечение водителей в декабре

В декабре Яндекс Такси существенно увеличит совокупные вложения в привлечение водителей в России. Они превысят четыре миллиарда рублей, что в 1,5 раза больше, чем в декабре 2022 года, говорится в сообщении сервиса.

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