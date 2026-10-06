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Аргументы недели

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Главком ВСУ Драпатый разразился новым «победным военным планом»

Главком ВСУ Драпатый разразился новым «победным военным планом»

Новоявленную украинскую «Науку побеждать» выдвинул главком ВСУ Михаил Драпатый. На представление президенту Владимиру Зеленскому киевский генерал подал так называемый «Военный план».

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