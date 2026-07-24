Какие истинные мотивы скрываются за продажей Турцией российских С-400? Почему спрос на российское оружие вырастет только после продажи ядерных ракет? Как иранский сценарий разоблачил главный страх всех режимов-изгоев? И зачем коллективный Запад пытается обмануть сам себя, затягивая ядерный кризис? Почему Турция избавляется от российских С-400 и при чём здесь Греция В прессе активно обсуждается тем… Читать далее: https://govorit.