Запрет на пребывание судимых за насилие в отношении детей в школах: законодательные изменения Ирэн ОрлонскаяЗаконопроект, представленный Правительством России в Государственную думу, вызывает значительный интерес и стимулирует общественное обсуждение.
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