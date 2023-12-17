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Запрет на пребывание судимых за насилие в отношении детей в школах: законодательные изменения

Запрет на пребывание судимых за насилие в отношении детей в школах: законодательные изменения

Запрет на пребывание судимых за насилие в отношении детей в школах: законодательные изменения Ирэн ОрлонскаяЗаконопроект, представленный Правительством России в Государственную думу, вызывает значительный интерес и стимулирует общественное обсуждение.

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