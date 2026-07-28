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Регионы России

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Президент Аргентины обвинил демократов США в кампании против страны на ЧМ-2026

Президент Аргентины обвинил демократов США в кампании против страны на ЧМ-2026

Президент Аргентины Хавьер Милей обвинил демократическую партию США, а также правительства Бразилии и Мексики в финансировании координированной кампании против аргентинской сборной и её болельщиков во время чемпионата мира по футболу 2026 года.

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