«Пересидентов» нашли и в большом футболе

Долгожительство во власти — этот недуг поразил и международные спортивные организации. Главу УЕФА Александера Чеферина обвиняют в узурпации за намерение продлить свой срок пребывания на посту президента сверх установленного регламента.
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