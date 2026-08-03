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Мода и Шоу-бизнес

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Алсу рассказала, кого стоит отправить на «Интервидение»

Алсу рассказала, кого стоит отправить на «Интервидение»

Певица Алсу, представлявшая Россию на «Евровидении-2000», считает, что на международный музыкальный конкурс «Интервидение» стоит отправлять молодых и пока не слишком известных широкой публике исполнителей, пишет ТАСС.

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