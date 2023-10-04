Трамп предложил остановить поддержку Киева, пока Европа не повысит расходы

Экс-лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп обратился к правительству с призывом об остановке выделения средств на киевский режим до того момента, когда европейские державы начнут тратить на эту цель равное количество денег.
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