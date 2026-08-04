Организация «Manos Limpias» подала жалобу на Санчеса и министров из-за миграционного кризиса в Сеуте

Жалоба в Верховный суд Организация «Manos Limpias» подала жалобу в Верховный суд Испании на премьер-министра Педро Санчеса, министра внутренних дел Фернандо Гранде-Марласку и министра обороны Маргариту Роблес.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии