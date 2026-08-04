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FiNE NEWS

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Организация «Manos Limpias» подала жалобу на Санчеса и министров из-за миграционного кризиса в Сеуте

Жалоба в Верховный суд Организация «Manos Limpias» подала жалобу в Верховный суд Испании на премьер-министра Педро Санчеса, министра внутренних дел Фернандо Гранде-Марласку и министра обороны Маргариту Роблес.

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