Мир эмоций и чувств.

Эмоциональная сфера является важной составляющей в развитии дошкольников, так как никакое общение, взаимодействие не будет эффективным, если его участники не способны, во-первых, ´читать´ эмоциональное состояние другого, а во-вторых, управлять своими эмоциями.
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