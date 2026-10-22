Железобетонные конструкции весом до 15 тонн с толщиной стен 140 мм установлены возле домов №80 и №98 на Сухумском шоссе и у дома №2 в Пенайском переулке.
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