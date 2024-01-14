Боец из Бурятии в одиночку обратил 12 штурмовиков ВСУ в бегство под Урожайным

Заместитель командира взвода из Бурятии Иван Калашников в одиночку вышел против 12 штурмовиков ВСУ, защитив опорный пункт в неравном бою под Урожайным, в то время как двое его товарищей работали с флангов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии