В страшные годы сталинских репрессий вся правда о древней истории Казахстана была сокрыта в архивах НКВД, а все материальные свидетельства уничтожены.
Первая казахско-динозаврская война
Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
Мудачье, до 38-го и государства не было, и звали их казаки(ударение на вторую А)
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19 час.
Сергей Долгополов
Полностью с вами согласен,все что они могут это п...ть
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18 час.
vilyushhenko Ильющенко
Пиндосам нужно отдать должное, сумели крупно нагадить в бывших союзных республиках, перезалить мозги
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18 час.
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