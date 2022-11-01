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"Жестко вылетел с дороги": "пронзительные" кадры ДТП в Приморье - видео

"Жестко вылетел с дороги": "пронзительные" кадры ДТП в Приморье - видео

Жители Приморья поделились "пронзительными" кадрами ДТП, которое произошло в Надежденском районе. Так, по словам очевидцев, в автоаварии серьезно пострадало легковое авто марки Toyota Corolla Axio, которое двигалось со стороны Уссурийска.

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