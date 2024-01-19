Богомагаз: произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы

Средства РЭБ подавили украинский беспилотник, пытавшийся атаковать объекты в брянском городе Клинцы. При уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы, сообщил в Telegram губернатор региона Александр Богомаз.
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