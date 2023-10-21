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В ЦАХАЛ заявили о ликвидации специалиста ХАМАС по разработке ракет и беспилотников

В ЦАХАЛ заявили о ликвидации специалиста ХАМАС по разработке ракет и беспилотников

Израиль продолжает охоту на высокопоставленных представителей палестинского движения ХАМАС. На этот раз, ЦАХАЛ в своем Telegram-канале просигнализировал о ликвидации большого специалиста упомянутой группировки, который занимался созданием ракет и беспилотников.

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