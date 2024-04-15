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Торопченко сделал ассист в матче с «Сиэтлом». У него 21 (14+7) очко в этом сезоне – личный рекорд в НХЛ

Торопченко сделал ассист в матче с «Сиэтлом». У него 21 (14+7) очко в этом сезоне – личный рекорд в НХЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис» обыграл «Кракен» со счетом 4:1. Алексей Торопченко сделал голевую передачу.

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