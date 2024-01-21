Пхеньян отметил роль сотрудничества КНДР и РФ в продвижении многополярного мира

Северная Корея (КНДР) считает сотрудничество с РФ важным элементом создания многополярного мира. Об этом 21 января сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), распространившее заявление аппарата помощников министра иностранных дел государства по итогам визита в Россию главы ведомства Цой Сон Хи.