«Весной к нам придет»: финалистка «Битвы сильнейших» напугала грозящей опасностью

Ведьма Виктория Райдос дала прогноз на наступивший 2024 год. Виктория Райдос кадр соцсетиГлавный вопрос, которым задаемся все мы — каким станет для страны и всех в ней живущих наступивший 2024 год? Большинство ясновидящих и прорицателей весьма осторожны в своих прогнозах.