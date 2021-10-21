ФАНАТИК РАЗВАЛА. Об академике Сахарове

Темы дняПолитикаФАНАТИК РАЗВАЛА. Об академике Сахарове Игорь Дьяков - 2 Народный депутат СССР, академик Андрей Сахаров (на заднем плане) с супругой.Вернуться к статье41НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьGgrainvnМарионетки в кошерных ручонках жены-еврейки - это шабес-гои. Жалкие существа-инструменты, жертвы древнего еврейского обычая делать деньги, карьеру и государственные перевороты через подчинение перспективных, но духовно слабых, гоев. Одной из первых жертв-марионеток был египетский фараон, которому нищий Авраам, бежавший из прежних мест из-за голода, обманом отдал свою жену. Результат банальный - Авраам разбогател, а фараон и Египет понесли большие потери. Ничто в евреских приемчиках с тех пор не поменялось...ВТВладимир ТихомировМойте руки и мозги, а то НЕ ВИДАТЬ НЕ ЗГИ!!!Сергей КрутовУже один тот факт что именем Сахарова называют улицы в Америке говорит о многом. Его почитают не как учёного, а как предателя своей страны. Связь с еврейством его конечно сгубила. Но принесла определённые результаты. Его сейчас упоминают больше других академиков и заслуженных людей. В 80-е годы ходил анекдот: Как Ваша фамилия ? Сахаров. А если точнее ? Цукерман. Ещё запомнилось когда он был депутатом СССР, и его попытки развалить страну. Весь зал пытался его "затопать". Видно действительно мозги у него поплыли после связи с еврейкой Бонер.ГГорьковчанинМарионетка в руках Бонер, которая управлялась из США,..Жаль.Комментировать
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