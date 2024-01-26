Россиянам перечислили главные показания к удалению зуба

Зуб нельзя сохранить, если он треснул и разрушился глубже уровня десны, а также в некоторых других случаях, считает стоматолог-терапевт, кандидат медицинских наук, директор стоматологии «Даймонд» Кристина Месропова.
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