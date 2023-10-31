Глава Еврокомиссии призвала Сербию и Косово к нормализации отношений

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в очередной раз призвала Сербию и частично признанное Косово приложить больше усилий для нормализации двусторонних отношений, чтобы способствовать движению в Европейский Союз.
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