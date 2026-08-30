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Защита от пыли на долгие месяцы

Защита от пыли на долгие месяцы

Бывает, ты проводишь тщательную уборку, вымываешь от пыли каждый уголок. Наслаждаешься результатами своего труда, но уже через пару дней на полках снова появляется слой пыли.

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