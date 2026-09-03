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Мировое обозрение

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Ситуация в аэропортах РФ после угроз Зеленского: небо не закрыто, хоть и частично работает по согласованию

Ситуация в аэропортах РФ после угроз Зеленского: небо не закрыто, хоть и частично работает по согласованию

Угрозы Киева в адрес российского неба перестали быть риторикой. В ночь на среду ВСУ предприняли массированную попытку давления на гражданскую авиацию, запустив в сторону Москвы и области 548 беспилотников.

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