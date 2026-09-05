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Нижегородская правда

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Цена продуктовой корзины в Нижегородской области выросла на 9,8% с начала года

Цена продуктовой корзины в Нижегородской области выросла на 9,8% с начала года

В Нижегородской области выросли цены на продукты. По данным Нижегородстата, к концу июля 2026 года минимальный набор продуктов на одного человека стоил в среднем 7031,51 рубля.

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