НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

174 подписчика

Зоммер – игрок недели в ЛЧ. Вратарь «Интера» сделал 7 сэйвов в матче с «Барсой»

Зоммер – игрок недели в ЛЧ. Вратарь «Интера» сделал 7 сэйвов в матче с «Барсой»

Ян Зоммер признан лучшим игроком ответных матчей 1/2 финала Лиги чемпионов. Вратарь «Интера» сделал 7 сэйвов в игре с «Барселоной» (4:3 доп.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх