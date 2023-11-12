Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Голосование в ООН по вопросу израильской оккупации

Голосование в ООН по вопросу израильской оккупации

В ООН проголосовали за объявление незаконными израильские поселения на оккупированных территориях Палестины, включая Восточный Аль-Кудс (Иерусалим) и оккупированные Голанские высоты:За - 148Воздержалось - 18Против - 7Ранее арабские страны сообщили, что придерживаются позиции о необходимости создания Палестинского государства в границах 1967 года с столицей в Восточном Иерусалиме с прекращением оккупации Израилем палестинских территорий.

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