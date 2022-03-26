Подорожание кофе в России было вызвано климатическими катаклизмами и падением курса рубля

pexels.com/PD Рост цен на кофе в российских магазинах был обусловлен климатическими катаклизмами и неустойчивым курсом рубля, объяснил в интервью РИА Новости генеральный директор ассоциации производителей чая и кофе «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.