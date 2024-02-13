Археологи обнаружили древнейшую костяную бусину в Новом Свете

Древнейшая костяная бусина / © Todd Surovell В новой статье, опубликованной в журнале Scientific Reports, археологи сообщили, что артефакт принадлежит носителям культуры Кловис, которая существовала в каменном веке, примерно 10-13 тысяч лет назад, на территории современной Северной Америки.
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