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Окружение императрицы: в Петербурге откроется выставка вещей Екатерины II

Окружение императрицы: в Петербурге откроется выставка вещей Екатерины II

В Петербурге в музее-заповеднике «Царское Село» готовится к открытию новая экспозиция. Посетители смогут увидеть, как выглядят личные комнаты Екатерины II, предметы быта, которые окружали императрицу в годы ее правления, а также ее мундирное платье после проведенной специалистами реставрации.

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