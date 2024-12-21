Окружение императрицы: в Петербурге откроется выставка вещей Екатерины II

В Петербурге в музее-заповеднике «Царское Село» готовится к открытию новая экспозиция. Посетители смогут увидеть, как выглядят личные комнаты Екатерины II, предметы быта, которые окружали императрицу в годы ее правления, а также ее мундирное платье после проведенной специалистами реставрации.