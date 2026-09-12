В Нью-Дели, на саммите БИКС, Путин вспомнил о газе.Его попросили прокомментировать выборы в Саксонии и победу "Альтернативы для Германии" - как тут забыть о нашей газовой торговле с немцами.
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Автор хотя бы сначала сравнил внутренние цены на газ в России и цену поставки в Китай. А то вякает незнамо шо...