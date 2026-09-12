Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Путин припомнил Германии газ по $180

Путин припомнил Германии газ по $180

В Нью-Дели, на саммите БИКС, Путин вспомнил о газе.Его попросили прокомментировать выборы в Саксонии и победу "Альтернативы для Германии" - как тут забыть о нашей газовой торговле с немцами.

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