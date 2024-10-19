Пожарно-профилактическая акция.

В республике стартовала акция ´За безопасность вместе´.Статистика ежегодно свидетельствует, что преобладающей причиной гибели людей от пожаров в жилье являются беспечные, неосторожные действия граждан, незнание правил либо осознанное пренебрежение мерами безопасности.
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