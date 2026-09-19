ВС РФ взяли под контроль Лошаково и Комиссарово Харьковской области

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль населенные пункты Лошаково и Комиссарово Харьковской области, ведут бои за освобождение Бузова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым