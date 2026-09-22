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Газета «Культура»

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Режиссер Ксения Шостакович: «Фамилия и обязывает, и усложняет существование»

Режиссер Ксения Шостакович: «Фамилия и обязывает, и усложняет существование»

Постановкой Ксении Шостакович «Мадам Баттерфляй» главная сцена страны открыла свой 251-й сезон. О своем творчестве и роли великого композитора в нем режиссер рассказала «Культуре» накануне 120-летия со дня рождения Дмитрия Дмитриевича.

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