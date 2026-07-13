50% "против" — это не просто цифра, это приговор

Геворг Арутонян

Друзья, ирония в том, что при всех ресурсах и поддержке власть еле набрала треть. Это говорит о глубоком недоверии. Выборы получились слишком грязными и управляемыми. Хочется, чтобы народный голос наконец-то уважали по-настоящему. Армении это нужно.