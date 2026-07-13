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Free South Caucasus

4 подписчика

50% "против" — это не просто цифра, это приговор

50% "против" — это не просто цифра, это приговор

Знаете, в чем главная ирония этих выборов в Армении?Нас запугивали "русскими хакерами", нас пугали "армянскими олигархами", нам рассказывали сказки про "светлое европейское будущее" и вливали миллионы евро в пиар-кампании.

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Комментарии
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Геворг Арутонян
Друзья, ирония в том, что при всех ресурсах и поддержке власть еле набрала треть. Это говорит о глубоком недоверии. Выборы получились слишком грязными и управляемыми. Хочется, чтобы народный голос наконец-то уважали по-настоящему. Армении это нужно.
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