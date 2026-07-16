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Сеткометы спасают жизни: как помочь бойцам

Сеткометы спасают жизни: как помочь бойцам

Сеткометы против дроновБеспилотники стали настоящей угрозой на линии фронта. FPV-коптеры ВСУ атакуют пехоту и бронетехнику с высокой точностью, а традиционные системы ПВО не всегда способны перехватить низколетящую и манёвренную цель.

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