Сеткометы спасают жизни: как помочь бойцам

Сеткометы против дроновБеспилотники стали настоящей угрозой на линии фронта. FPV-коптеры ВСУ атакуют пехоту и бронетехнику с высокой точностью, а традиционные системы ПВО не всегда способны перехватить низколетящую и манёвренную цель.