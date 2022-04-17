В Магаданской области госавтоинспекторы совместно с работниками культуры провели увлекательное мероприятие для дошколят

Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Хасынскому району совместно с работниками Дома культуры поселка Палатка провели профилактическое занятие «Дорожное движение - достойно уважения!», направленное на снижение уровня аварийности, профилактику нарушений Правил дорожного движения несовершеннолетними пешеходами.
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