Происшествия

11 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • W357 Ц753W357
    Какой международный трибунал запад все прекрасно знает и тем более они вели укропитеков к этому и вооружали это надо ...СК России будет а...
  • Владимир Смолькин
    Вы уверены, что запад вместе с нами будет осуждать нацизм?СК России будет а...
  • Людмила
    👋👋👋СК России будет а...

В Магаданской области госавтоинспекторы совместно с работниками культуры провели увлекательное мероприятие для дошколят

В Магаданской области госавтоинспекторы совместно с работниками культуры провели увлекательное мероприятие для дошколят

Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Хасынскому району совместно с работниками Дома культуры поселка Палатка провели профилактическое занятие «Дорожное движение - достойно уважения!», направленное на снижение уровня аварийности, профилактику нарушений Правил дорожного движения несовершеннолетними пешеходами.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх