Недееспособность украинской бригады подготовленной в Европе заставила Киев сменить тактику использования вновь мобилизованных солдат, считает обозреватель Дэвид Экс в своей статье, опубликованной 14 января в Forbs.
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