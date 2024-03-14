Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Петербурге задержали боевиков РДК*, планировавших отравить гумпомощь для бойцов СВО

В Петербурге задержали боевиков РДК*, планировавших отравить гумпомощь для бойцов СВО

Сотрудники ФСБ разгромили законспирированную ячейку украинской террористической организации «Русский добровольческий корпус*» (РДК)* в Санкт-Петербурге.

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Комментарии
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Александр Рус
хрущ тоже считал,как ты....что теперь имеем?хочешь проблемы оставить своим внукам?
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18 час.
Дмитрий Коптяев
Есть подозрение, что они еще и разводили людей на деньги, поскольку все потерпевшие утверждают, что мошенники хорошо знают наш город и используют прием &quot;Доказательная база&quot;.
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16 час.
Лариса Фомичева
Вот лично мне уже надоела эта вся блевотина бесконечная.Где расстрельные статьи,мать вашу туды и растуды!?Хотя оно и понятно-у наших бояр жопа всегда прикрыта,и не подберёссси....
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16 час.

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