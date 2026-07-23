Послы стран ЕС согласовали урезанный вариант 21-го пакета антироссийских санкций

Послы стран Евросоюза после долгих прений в итоге согласовали 21-й пакет антироссийских санкций. Очередной предложенный Брюсселем «грандиозный документ» удалось принять в существенно сокращенном варианте.
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