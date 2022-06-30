В МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция начальника ГУОБДД МВД РФ Михаила Черникова

30 июня в 11:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему: «О реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения и принимаемых мерах по снижению аварийности в Российской Федерации».
30 июня в 11:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему: «О реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения и принимаемых мерах по снижению аварийности в Российской Федерации».
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